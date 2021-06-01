За наявності ПЛР-тесту або зеленого паспорту: Грузія відкрила сухопутні кордони

Із вівторка, 1 червня, Грузія відкриває свої сухопутні кордони.

Таке рішення ухвалила міжвідомча координаційна рада, повідомив очільник операційного штабу Георгій Ґібрадзе.

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Для в’їзду в країну на кордоні необхідно буде пред’явити зелений паспорт або негативний ПЛР-тест, проведений за останні 72 години.

Водночас невакциновані іноземці зобов’язані протягом трьох діб з моменту в’їзду до Грузії провести повторне тестування на коронавірус.

– Приїжджі також повинні мати медичну страховку, що покриває випадки, пов’язані з Covid-19, – заявив Ґібрадзе.

На сьогодні Грузію можуть відвідувати громадяни країн ЄС, України, Росії, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Бахрейну, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Канади, Японії, Кувейту, Китаю, Південної Кореї, Молдови та Оману.

Послаблення карантину в Туреччині

Відсьогодні в Туреччині відкриються заклади громадського харчування, парки розваг та спортзали.

Обслуговувати столики в закладах харчування дозволили з 07.00 до 21.00, а працювати в режимі навинос – до 00.00.

Водночас, як повідомив президент країни Реджеп Ердоган, ще місяць з понеділка до суботи діятиме комендантська година з 22.00 до 05.00, а в неділю виходити з дому буде заборонено.

Джерело: Грузия Online