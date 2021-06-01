Це вас не стосується: Чавушоглу відповів на претензії РФ щодо продажу БПЛА Україні

Туреччина продовжить продавати Україні безпілотні літальні апарати Байрактар, незважаючи на протести з боку Російської Федерації.

Як заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, Анкара багато років тому підписала відповідну угоду з Києвом.

– Це торгівельні відносини між двома країнами, які нікого не мають хвилювати. Ми ж не звинувачуємо Росію в поставках ракет до Сирії, хоча жодного дня в цьому не сумнівалися, – заявив дипломат.

За його словами, турецькі БПЛА користуються попитом не лише в Україні, а й в інших країнах по всьому світі.

Чавушоглу також зазначив, що претензії РФ щодо невизнання Туреччиною анексії українського півострова Крим – безглузді, оскільки Анкара не має наміру змінювати свою позицію з цього питання.

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Навчання ЗСУ в Рівненській області

Минулого тижня в Рівненській області відбулися масштабні навчання української армії, на яких відпрацьовувався наступ на ворога.

У маневрах брала участь важка техніка, авіація, а також турецькі БПЛА Байрактар.

Крім того, військові тренувалися застосовувати протитанкові ракетні комплекси: вітчизняну Cтугну та американський Джавелін.