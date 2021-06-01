Туреччина відсилає російських експертів і сама контролюватиме скандальні С-400

Туреччина вирішила повністю самостійно контролювати придбані у Росії установки протиракетної оборони С-400, а російських експертів відправити додому. Про це під час свого візиту до Греції заявив турецький очільник МЗС Мевлут Чавушоглу.

— С-400 перебуватимуть під нашим стовідсотковим контролем. Ми надіслали багатьох техніків на навчання. Російські військові експерти не залишаться в Туреччині, – заявив Чавушоглу.

Також він зазначив, що Туреччина не може сприйняти заклики не використовувати ці системи протиракетної оборони, які країна придбала майже за $2 млрд.

Низка ЗМІ сприйняли таке рішення Туреччини, як сигнал про готовність до компромісу у питанні С-400.

Під час саміту НАТО очікується, що президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Також планується зустріч Чавушоглу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Раніше купівля Туреччиною С-400 викликала різку реакцію у НАТО та США. Зокрема, у США критикували турецьку владу через те, що це обладнання не відповідає натівським стандартам і становить потенційну загрозу союзницьким силам.

У грудні 2020 року США ухвалила рішення запровадити санкції через купівлю цих ПРО проти державної установи Туреччини Presidency of Defense Industries, її президента та трьох співробітників. Ще раніше Туреччину виключили з програми літаків F-35.

На початку 2021 року Пентагон ухвалив постанову, за якою російські системи ПРО несумісні з літаками F-35, а санкції щодо Туреччини діятимуть доки вона не зніме з озброєння ці системи.

Продаж БПЛА Україні

Туреччина продовжить продавати Україні безпілотні літальні апарати Байрактар, попри протести з боку Російської Федерації. Це підтвердив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, турецькі БПЛА користуються попитом не лише в Україні, а й в інших країнах по всьому світі.

Чавушоглу також зазначив, що претензії РФ щодо невизнання Туреччиною анексії українського півострова Крим – безглузді, оскільки Анкара не має наміру змінювати свою позицію з цього питання.