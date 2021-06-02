Тихановську запросили виступити у Сенаті Сполучених Штатів

Три американських сенатори запросили Світлану Тихановську виступити у комітеті із закордонних справ Сенаті США.

Джин Шахін, Кріс Мерфі і Роб Портман, запросили опозиційного лідера Світлану Тихановську до Вашингтона у червні.

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Сенатори прибули до Вільнюса щоб засвідчити свою підтримку білоруському народові.

Джин Шахін наголосила, що Республіканська і Демократична партії займають спільну позицію стосовно подій у Білорусі, а Роб Портман зазначив, що прийшов час реальних дій і США готові до введення секторальних санкцій.

Також сенатори обговорили можливу участь Тихановської у саміті G-7.

Протести у Білорусі

26 травня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська анонсувала проведення нових акцій протесту у Білорусі.

Заяву Тихановська зробила спільно з членами Координаційної Ради, а також Народним антикризовим управлінням, штабом Цепкало та Bypol.

Джерело: Світлана Тихановська

Фото: Світлана Тихановська