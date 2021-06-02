У Ватикані посилили покарання за сексуальне насильство

Папа Римський Франциск змінив закони римсько-католицької церкви щодо відповідальності за сексуальне насильство. Це є найбільшим переглядом кримінального кодексу за майже 40 років.

Нові правила передбачають, що сексуальне насильство, примус неповнолітніх до сексу, наявність дитячої порнографії та приховування зловживань відтепер є кримінальним злочином згідно із законом Ватикану.

Папа сказав, що однією з цілей було “зменшити кількість випадків, коли… покарання залишалося на розсуд влади”.

Щоб ухвалити зміни до Кодексу канонічного права знадобилося 11 років. До матеріалів увійшли документи експертів-каноністів та кримінального права.

Протягом останніх років католицька церква отримала тисячі повідомлень про сексуальне насильство з боку священиків та приховування вищих священнослужителів таких злочинів у всьому світі.

Читайте Папа Римський вперше призначив жінку заступником секретаря Синоду єпископів

Жертви та критики десятиліттями скаржились на те, що попередні закони застаріли і були не призначені захищати винних.

Новий кодекс замінює останні великі зміни, що були внесені Папою Римським Іоанном Павлом ІІ у 1983 році. Нові правила набувають чинності 8 грудня.

Рішення Ватикану щодо одностатевих шлюбів

Ватикан офіційно заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби, союзи і партнерства, оскільки Бог “не може благословити гріх”.

Зазначається, що Конгрегація доктрини віри не передбачає благословення гомосексуальних пар.

Водночас у заяві вказано, що церква зберігає за собою право давати “благословення окремим людям з гомосексуальними нахилами”.