У Ватикані посилили покарання за сексуальне насильство

Папа Римський Франциск змінив закони римсько-католицької церкви щодо відповідальності за сексуальне насильство. Це є найбільшим переглядом кримінального кодексу за майже 40 років.
Нові правила передбачають, що сексуальне насильство, примус неповнолітніх до сексу, наявність дитячої порнографії та приховування зловживань відтепер є кримінальним злочином згідно із законом Ватикану.
Папа сказав, що однією з цілей було “зменшити кількість випадків, коли… покарання залишалося на розсуд влади”.
Щоб ухвалити зміни до Кодексу канонічного права знадобилося 11 років. До матеріалів увійшли документи експертів-каноністів та кримінального права.
Протягом останніх років католицька церква отримала тисячі повідомлень про сексуальне насильство з боку священиків та приховування вищих священнослужителів таких злочинів у всьому світі.
Жертви та критики десятиліттями скаржились на те, що попередні закони застаріли і були не призначені захищати винних.
Новий кодекс замінює останні великі зміни, що були внесені Папою Римським Іоанном Павлом ІІ у 1983 році. Нові правила набувають чинності 8 грудня.
Рішення Ватикану щодо одностатевих шлюбів
Ватикан офіційно заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби, союзи і партнерства, оскільки Бог “не може благословити гріх”.
Зазначається, що Конгрегація доктрини віри не передбачає благословення гомосексуальних пар.
Водночас у заяві вказано, що церква зберігає за собою право давати “благословення окремим людям з гомосексуальними нахилами”.