Білорусь поскаржиться на Україну і Євросоюз в ICAO

Білорусь вважає незаконним рішення авіаційної влади України, країн Європейського Союзу та інших держав, які закрили свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній.

Мінськ попросить Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) оцінити правомірність таких дій, повідомляє департамент з авіації Мінтрансу Білорусі.

На думку відомства, одностороння заборона на проліт білоруських літаків порушує низку міжнародних документів, зокрема Чиказьку конвенцію, а також угоди між урядами Білорусі та України від 1995 року.

– Рішення низки держав, включно з Україною, викликає питання щодо їхньої об’єктивності, – сказано на офіційному сайті держструктури.

У департаменті з авіації також додали, що обмеження завдають шкоди авіакомпанії Белавіа, а також її клієнтам.

При цьому авіавлада Білорусі рекомендувала іноземним авіаперевізникам відмовитися від використання повітряного простору України.

Такий крок вони мотивували інцидентом з літаком авіакомпанії Сибір, який в 2001 році було збито під час навчань протиповітряної оборони, а також знищенням в небі над Донбасом авіалайнера MH-17 компанії Malaysia Airlines.

У відомстві також нагадали про інцидент від 2016 року, коли диспетчер Украероруху погрожував збити повітряне судно Белавіа у випадку, якщо літак відмовиться приземлитися в Києві.

Чому літак Ryanair посадили в Мінську

Раніше директор департаменту з авіації Міністерства транспорту Білорусі Артем Сікорський заявив, що літак Ryanair посадили в Мінську через те, що аеропорти Гродно та Бреста були закриті.

При цьому аеровокзал Мінськ-2 є запасним та працює в цілодобовому режимі.

Крім того, за словами Сікорського, на момент входу літака Ryanair у повітряний простір Білорусі цей аеропорт нібито виявився найближчим.