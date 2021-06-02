Сполучені Штати Америки та союзники Північноатлантичного альянсу наразі розгорнули широкомасштабні вчення в небі над країнами-членами Альянсу.

У місії беруть участь понад 20 країн-членів НАТО.

— США та союзники беруть участь у широкомасштабній місії НАТО, в якій беруть участь понад 20 країн НАТО. Вони здійснюють польоти над країнами-членами Альянсу, проводячи навчання, яке призначене частково надіслати меседж президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, – повідомив телеканал CNN.

Навчання відбувається за кілька тиждень до зустрічі президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Їхня зустріч запланована на 16 червня у Женеві відразу після саміту G7 та зустрічі лідерів НАТО.

Майбутню зустріч Путіна та Байдена у Женеві не всі сприймають схвально. Чимало американських політиків виступили з критикою, а французька преса наголошує, що консенсусу досягнути не вдасться.

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