Білоруська національна авіакомпанія Белавіа зупинила польоти у 21 країну, у компанії заявили що це великі втрати.
– 21 країна – для компанії це великі втрати, але колектив Белавіа докладає всіх зусиль, щоб впоратися, – зазначили у прес-службі авіакомпанії.
На сьогодні білоруська компанії не здійснює польоти у Литву, Францію, Велику Британію, Україну, Фінляндію, Латвію, Чехію, Естонію, Швецію, Італію, Польщу, Нідерланди, Австрію, Німеччину, Бельгію, Іспанію, Угорщину, Молдову, Сербію, Кіпр, а також у місто Калінінград в Росії.
Авіасполучення з Кримом
Після закриття Україною повітряного простору для Білорусі, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко звернувся до Володимира Путіна із проханням відкрити авіамаршрут в Крим через Росію.
МЗС України відреагувало на цю заяву. Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що якщо у Криму опиниться хоч один білоруський літак, Україна негайно запровадити санкції.
Джерело: Белавіа
Фото: Белавіа