Білоруська національна авіакомпанія Белавіа зупинила польоти у 21 країну, у компанії заявили що це великі втрати.

– 21 країна – для компанії це великі втрати, але колектив Белавіа докладає всіх зусиль, щоб впоратися, – зазначили у прес-службі авіакомпанії.

На сьогодні білоруська компанії не здійснює польоти у Литву, Францію, Велику Британію, Україну, Фінляндію, Латвію, Чехію, Естонію, Швецію, Італію, Польщу, Нідерланди, Австрію, Німеччину, Бельгію, Іспанію, Угорщину, Молдову, Сербію, Кіпр, а також у місто Калінінград в Росії.

Авіасполучення з Кримом

Після закриття Україною повітряного простору для Білорусі, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко звернувся до Володимира Путіна із проханням відкрити авіамаршрут в Крим через Росію.

МЗС України відреагувало на цю заяву. Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що якщо у Криму опиниться хоч один білоруський літак, Україна негайно запровадити санкції.

Джерело: Белавіа

Фото: Белавіа