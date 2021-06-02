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Софія Зінов'єва |

Це великі втрати для компанії: Белавіа зупинила польоти у 21 країну світу

Це великі втрати для компанії: Белавіа зупинила польоти у 21 країну світу

Білоруська національна авіакомпанія Белавіа зупинила польоти у 21 країну, у компанії заявили що це великі втрати.

– 21 країна – для компанії це великі втрати, але колектив Белавіа докладає всіх зусиль, щоб впоратися, – зазначили у прес-службі авіакомпанії.

На сьогодні білоруська компанії не здійснює польоти у Литву, Францію, Велику Британію, Україну, Фінляндію, Латвію, Чехію, Естонію, Швецію, Італію, Польщу, Нідерланди, Австрію, Німеччину, Бельгію, Іспанію, Угорщину, Молдову, Сербію, Кіпр, а також у місто Калінінград в Росії.

Список країн, що закрили авіасполучення з Білоруссю

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Авіасполучення з Кримом

Після закриття Україною повітряного простору для Білорусі, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко звернувся до Володимира Путіна із проханням відкрити авіамаршрут в Крим через Росію.

МЗС України відреагувало на цю заяву. Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що якщо у Криму опиниться хоч один білоруський літак, Україна негайно запровадити санкції.

Джерело: Белавіа

Фото: Белавіа

Фото: Depositphotos

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