У Білорусі повідомили про стан Латипова після спроби самогубства у залі суду

Політв’язень та опозиціонер Степан Латипов, який під час судового засідання в Білорусі намагався перерізати собі горло, прийшов до тями після операції. Зараз стан його здоров’я стабільний.

Про це повідомили в білоруському міністерстві охорони здоров’я .

У відомстві зазначили, що наразі стан пацієнта стабільний, ситуацій, які б загрожували життю, немає.

У лікарні Степану зробили всі необхідні медичні процедури, зокрема обробку рани на шиї.

Під час вчорашньої операції у 41-річного чоловіка не виявили пошкоджень життєво важливих органів.

Степана Латипова затримали 15 вересня 2020 року. Його обвинувачують у справі про масові заворушення.

Вчора він намагався покінчити життя самогубством у залі суду, встромивши собі ручку в горло.

Як повідомляв батько Степана, з 11 квітня сина утримували в ШІЗО (Штрафний ізолятор, – Ред.) з людьми з психічними розладами.

Латипова звинувачують за трьома статтями КК Білорусі – організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок (ч. 1, 2 ст. 342), опір міліції (ч. 2 ст. 363) і шахрайство (ч. 4 ст. 209).

Джерело: Tut.by