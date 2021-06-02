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Анастасія Рогожінська |

У Нігерії бойовики вимагають понад $270 тис. за звільнення викрадених учнів

Нігерія, бойовики

У Нігерії нещодавно збройні формування викрали у місті Тегин близько 150 учнів Ісламської школи. Тепер бойовики вимагають викуп за звільнення школярів.

Як повідомив директор цієї школи Альхаджі Абубакара Альхасан, викрадачі хочуть отримати за звільнення дітей понад $270 тис.

Водночас директор заявив, що він негайно передав інформацію про вимогу бандитів владі штату Нігер, де розташоване місто.

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Однак місцевий уряд напередодні заявив, що не платитиме викуп за викрадених дітей. Тож жителі штату стали самі збирати гроші задля порятунку школярів.

Так, наприкінці травня озброєна група невідомих людей на мотоциклах увірвалася в місто та відкрила стрілянину. Після цього вони попрямували в Ісламську школу і викрали дітей.

Під час нападу одну людину вбили, ще одна – отримала серйозні поранення.

Джерело: Vanguard

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