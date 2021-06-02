2 червня в Угорщині продовжуються багатонаціональні навчання Saber Guardian 2021. Зокрема, Україну представляють десантники з 95-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так, зранку на позиції українських десантників висунувся підрозділ противника у складі чотирьох бойових машин піхоти М-113.

За декілька хвилин влучним вогнем гранатометів та стрілецької зброї усі машини та особовий склад ворога було знищено.

Водночас наші війська втратили одну одиницю бойової техніки, яка перекривала шляхи відступу противнику.

В Угорщині розпочалися навчання Saber Guardian 2021 за участю українських військових / 6 фотографий

Вчора, 1 червня, українські бійці вперше вийшли в район виконання завдання та закріпилися на позиціях.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, перекрили інженерними загородженнями усі можливі підходи противника, замаскували бойову техніку та облаштували позиції.

О 17.00 почалися перші бойові зіткнення. Так, поблизу одного із спостережних пунктів було виявлено дозор Opfor в складі однієї одиниці бойової техніки та 12 піхотинців.

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За легендою навчань, під час бою противник дістав значних втрат, і він змушений був відступити. Натомість наші військовослужбовці залишились у повному складі.

Військові навчання на Донбасі

31 травня СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі. Заключний етап тренувань пройшов в прифронтовій Авдіївці.

Головна мета тренувань була перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах ймовірної диверсійної та терористичної загроз.

Фото: Геншаб ЗСУ