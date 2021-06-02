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Максим Зайченко |

Зустріч Байдена та Путіна не буде подарунком для Росії – Білий дім

Путин-Байден

Зустріч президента США Джо Байдена і російського президента Володимира Путіна не буде подарунком для Росії. Вашингтон відстоюватиме свої інтереси.

Про це заявила на брифінгу у вівторок заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр.

Американська адміністрація хоче зустрічі, оскільки їй необхідно розібратися в намірах РФ. 

– Саміт – це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси. Там має бути багато роботи, – заявила представник Білого дому. 

За її словами, зустріч Байдена з Путіним є найбільш ефективним способом зрозуміти плани та наміри Кремля. 

Нагадаємо, зустріч Байдена з Путіним відбудеться 16 червня в Женеві. Американський президент зустрінеться з Путіним вперше після свого обрання.

Водночас в Кремлі раніше заявили, що підписання будь-яких документів за підсумками переговорів не планується. 

Розмова Байдена і Зеленського 

Раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Байден говоритиме з президентом Володимиром Зеленським перед зустріччю з Путіним.

МЗС зараз готує порядок денний для розмови Байдена та Зеленського і займається логістичним узгодженням цієї розмови.

Джерело: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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