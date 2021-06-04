Про “повагу” до Лукашенка та “зізнання” у злочинах: Протасевич дав інтерв’ю та розплакався

Білоруський опозиціонер Роман Протасевич дав нібито добровільно інтерв’ю провладному білоруському телеканалу 3 червня. Зокрема, він важко і емоційно розказав про ставлення до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Окрім того, Роман розплакався в прямому ефірі на каналі ОНТ. Він сказав, що хоче жити звичайним життям.

– Я ніколи більше не хочу лізти в політику, в жодні брудні ігри-розборки. Хочу сподіватися, що зможу все виправити й жити спокійним життям, завести сім’ю, дітей. І припинити бігти від чогось, – сказав він.

У чому “зізнався” Протасевич:

Зокрема, Роман заявив, що “безумовно поважає” Лукашенка.

– Коли я став усе більше втягуватися саме в політику, то став розуміти, що багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, насправді це просто спроба тиску. І що в багатьох моментах він вчиняв, даруйте за такий вислів, як людина зі сталевими яйцями, – сказав Роман.

Також співзасновник опозиційного Telegram-каналу Nexta заявив, що “визнає” провину за статтею про організацію масових заворушень після виборів 9 серпня 2020 року.

– Я відкрито визнаю, що був одним із тих людей, які оприлюднили заклики вийти на вулицю 9 серпня. Також я визнаю, що заклики, які публікував, стали наслідком безконтрольного безладу на вулицях, – додав Протасевич.

Він стверджує, що “координував” протести в 2020 році за допомогою чату Хата.

Щодо екстренної посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня та його затримання, то Протасевич сказав, що то була нібито провокація Данила Богдановича зі штабу Світлани Тихановської. За словами Романа, у нього з Богдановичем начебто був конфлікт.

Водночас він “заявив”, що діяльність білоруської опозиції на чолі з Тіхановською нібито фінансують литовські платники податків і “приватні спонсори”.

Затримання Протасевича в Мінську

23 травня в Мінську екстрено посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, нібито через надходження сигналу про замінування, коли борт пролітав над Білоруссю.

Серед пасажирів рейсу був засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Після посадки його затримали.

Детальніше про затримання Романа Протасевича читайте в матеріалі Фактів ICTV.