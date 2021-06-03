Регулятор ЄС дозволив літати над Білоруссю тільки за нагальної потреби

Європейське агентство авіаційної безпеки видало директиву, яка дозволяє авіаоператорам літати у повітряному просторі Білорусі тільки за нагальної потреби, коли цього вимагає безпека.

У директиві зазначається, що таке рішення ухвалили, щоб зменшити потенційний ризик для пасажирів та екіпажів літаків, після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

Також уточнюється, що польоти над Білоруссю не дозволено виконувати, окрім випадків, коли це потрібно для безпечної роботи в непередбачених обставинах.

Але у документі наголошується, що директива буде переглянута у разі зміни обставин.

Скасування рейсів Белавіа

Після інцидентом з примусовою посадкою пасажирського рейсу та затриманням опозиційного блогера та журналіста Романа Протасевича, Україна, країни ЄС та ще низка держав припинили авіасполучення із Білоруссю.

Білоруським літакам заборонено потрапляти у повітряний простір цих країн, у зв’язку з цим, національна авіакомпанія країни Белавіа скасувала рейси у 21 напрямку.

Детальніше про скасування рейсів з Білорусі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: EASA