США оголосили боротьбу із корупцією у світі пріоритетом нацбезпеки

3 червня 46-й президент США Джо Байден підписав меморандум про боротьбу з корупцією у всьому світі. Документ визначає цю боротьбу одним з пріоритетних завдань у сфері національної безпеки Штатів.
Як повідомляють у Білому домі, це зробить прозорішою світову фінансову систему.
Відповідно до меморандуму, протягом 200 днів американський уряд має підготувати рекомендації для адміністрації Штатів й партнерів щодо боротьби із корупцією.
Зокрема, ці рекомендації мають дозволити Америці та її союзникам:
- модернізувати, координувати та підтримувати зусилля щодо ефективнішої боротьби із корупцією;
- долати незаконні фінансові потоки;
- притягувати до відповідальності корупціонерів;
- розбудовувати міжнародні партнерства;
- покращувати міжнароду допомогу.
– Я видаю Меморандум щодо досліджень нацбезпеки, щоб зробити боротьбу з корупцією одним з основних інтересів безпеки США, – заявив Байден.
За словами американського лідера, Америка подаватиме приклад як в партнерстві з союзниками, громадянським суспільством, так із приватним сектором у боротьбі з корупцією.
– Але це місія для всього світу. І ми всі повинні підтримати відважних громадян, які вимагають чесного і прозорого управління, – наголосив він.
Антикорупційний портал в Україні
1 червня Верховна Рада ухвалила законопроект №3450 щодо внесення змін до закону Про запобігання корупції.
У документі йдеться про створення Єдиного порталу повідомлень викривачів, де можна анонімно поскаржитися на факт корупції.
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