США оголосили боротьбу із корупцією у світі пріоритетом нацбезпеки

3 червня 46-й президент США Джо Байден підписав меморандум про боротьбу з корупцією у всьому світі. Документ визначає цю боротьбу одним з пріоритетних завдань у сфері національної безпеки Штатів.

Як повідомляють у Білому домі, це зробить прозорішою світову фінансову систему.

Відповідно до меморандуму, протягом 200 днів американський уряд має підготувати рекомендації для адміністрації Штатів й партнерів щодо боротьби із корупцією.

Зокрема, ці рекомендації мають дозволити Америці та її союзникам:

модернізувати, координувати та підтримувати зусилля щодо ефективнішої боротьби із корупцією;

долати незаконні фінансові потоки;

притягувати до відповідальності корупціонерів;

розбудовувати міжнародні партнерства;

покращувати міжнароду допомогу.

– Я видаю Меморандум щодо досліджень нацбезпеки, щоб зробити боротьбу з корупцією одним з основних інтересів безпеки США, – заявив Байден.

За словами американського лідера, Америка подаватиме приклад як в партнерстві з союзниками, громадянським суспільством, так із приватним сектором у боротьбі з корупцією.

– Але це місія для всього світу. І ми всі повинні підтримати відважних громадян, які вимагають чесного і прозорого управління, – наголосив він.

Антикорупційний портал в Україні

1 червня Верховна Рада ухвалила законопроект №3450 щодо внесення змін до закону Про запобігання корупції.

У документі йдеться про створення Єдиного порталу повідомлень викривачів, де можна анонімно поскаржитися на факт корупції.

Детальніше про портал повідомлень про корупцію в Україні – читайте на Фактах ICTV.