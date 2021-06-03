В Іспанії жінку засудили до 6 місяців за встановлення піратських Windows та Office

Верховний суд Іспанії засудив жінку, котра має невеличкий бізнес у мадридському районі Вальєкас, до шести місяців ув’язнення та штрафу у €3,6 тис. за встановлення на двох комп’ютерах піратських версій Windows і Office.

Це перший випадок, коли Верховний суд Іспанії ухвалив обвинувачувальний вирок у справі про піратство проти інтелектуальної власності.

Жінку викрили у листопаді 2017 року. Правоохоронці виявили, що на двох із восьми комп’ютерів, що є у її офісі, були встановлені неліцензійні версії Windows та Office.

У своїй ухвалі суддя посилався на реформу Кримінального кодексу 2015 року, яка передбачає відповідальність за економічну експлуатацію продуктів без ліцензій.

Окрім шести місяців за ґратами жінка має сплатити штраф у розмірі вартості двох ліцензій – операційної системи Windows та пакету Office (до нього входять такі програми як Word та Excel).

Спершу вирок жінці виніс провінційний суд, але вона вирішила оскаржити його у Верховному суді, який і підтвердив його у повному обсязі.

Відмовилася здати квартиру помічнику прокурора

У Мінську проти жінки, яка відмовилася здати квартиру в оренду помічнику прокурора, відкрили справу.

Її звинувачують у порушенні рівноправності громадян. Громадянці Білорусі загрожує два роки за ґратами.

Джерело: El Mundo