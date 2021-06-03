В Ізраїлі завершили формування нової урядової коаліції, до якої не увійшла партія нинішнього прем’єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху Лікуд.

Лідер опозиційної партії Еш Атід Яір Лапід повідомив, що коаліція домовилася про формування нового уряду Ізраїлю без нинішнього прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху та його партії Лікуд.

— Я оголосив президенту держави Реувену Рівліну, що мені вдалося успішно завершити перемовини щодо формування уряду, – написав Лапід у Twitter.

Першим уряд очолить голова партії Яміна Нафталі Беннет, а через два роки на посту прем’єр-міністра його замінить на такий же термін до нових виборів Яір Лапід.

Склад нового уряду невдовзі має затвердити Кнесет, в якому всього 120 місць.

Водночас повідомляється, що чинний прем’єр Нетаньяху ще може вплинути на депутатів та спробувати їх проголосувати проти нової коаліції.

У партії Еш Атід, яка є другою за чисельністю у Кнесеті після Лікуда, є 17 місць у парламенті. Шість місць у парламенті є у партії лівих соціал-демократів та сіоністів Мерец. Також до коаліції приєдналися лівоцентристи із Аводи (сім мандатів), праві Наш дім – Ізраїль (сім мандатів), партія Яміна (шість місць) та ліберальний синьо-білий альянс Кахоль-Лаван (вісім місць).

Також у перемовинах брали участь: націонал-ліберальна партія Тиква Хадаша (шість місць) та арабська РААМ (чотири мандати). Цікаво, що араби вперше увійдуть до правлячої коаліції.

Перелічені фракції мають на меті завершити правління Нетаньяху. Ця коаліція неофіційно отримала назву уряд змін.

Після березневих виборів Нетаньяху так і не зміг сформувати уряд. На початку травня Лапід заручився підтримкою 56 депутатів та отримав від президента Рівліна мандат на формування уряду. Його мали сформувати до опівночі в ніч з 2 та 3 червня.

В Ізраїлі обрали нового президента

2 червня парламент Ізраїлю Кнесет обрав нового президента країни. Ним став 60-річний голова Єврейського агентства (Сохнут) Іцхак Герцог.

Він здобув перемогу над 67-річною вчителькою та активісткою Мір’ям Перец. За Герцога у першому турі проголосували 87 парламентаріїв країни проти 26-ти за Перец.

Детальніше про одинадцятого президента Ізраїлю Іцхака Герцога читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: The Jerusalem Post