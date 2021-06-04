У Копенгагені побудують штучний острів за $3,3 млрд

Парламент Данії у п’ятницю схвалив будівництво штучного острова у Копенгагені вартістю 20 млрд крон ($3,3 млрд).

Очікується, що територію заселять щонайменше 35 тис. осіб. Острів планують з’єднати з центром міста тунелем та лінією метро.

Острів пропонують назвати Лінеттольмен. Критики будівництва наголошують на недостатньому вивченні екологічних наслідків його будівництва. Роботи повинні розпочатися у 2035 році і завершитися до 2070 року.

Штучний острів буде розміром близько 3 квадратних кілометрів. Він також слугуватиме як захист від майбутніх повеней у Копенгагені в результаті підвищення рівня моря.

Його хочуть побудувати на північ від острова Рефсхалейєн, який нині належить компанії Ejendomsselskabet Refshaleøen A/S та кільком пенсійним фондам.

Читайте Таїланд відкриє острів Пхукет для вакцинованих туристів

План будівництва Лінеттольмена було представлено колишнім правоцентристським урядом прем’єр-міністра Ларса Локке Расмуссена у жовтні 2018 року та відразу ж затверджений муніципалітетом Копенгагена.

Влада Мальдів допустила зникнення країни до 2100 року

Мальдіви можуть зникнути до кінця століття, якщо світ не діятиме швидко та злагоджено у боротьбі зі змінами клімату.

Таку заяву зробила міністр довкілля, зміни клімату та технологій країни Амінат Шауна.

Вона зазначила, що якщо екологічна шкода продовжуватиметься поточними темпами, то країна піде під воду до 2100 року.