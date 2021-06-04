Захист демократії: у Білому домі назвали одну з головних тем візиту Байдена до Європи

Однією з головних тем візиту президента США Джо Байдена до Європи стане захист демократії перед обличчям авторитаризму як всередині країни, так і, безумовно, в усьому світі.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. За її словами, Джо Байден завжди вважав, що США стають сильнішими, працюючи з партнерами і союзниками, багато з яких входять до складу G7 і НАТО.

Саме тому він візьме участь у саміті Великої сімки в Корнуоллі, який відбудеться 11-13 червня. Після цього Байден вирушить до Брюсселю, де візьме участь в саміті НАТО 14 червня, щоб підтвердити прихильність Сполучених Штатів НАТО, трансатлантичній безпеці і колективній обороні.

Крім того, 15 червня відбудеться саміт США-ЄС, а 16 – зустріч Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зустріч Байдена і Путіна

Зустріч президентів США та Росії відбудеться у Женеві. Це офіційно підтвердили адміністрації обох президентів.

Джо Байден та Володимир Путін зустрінуться 16 червня. Президент США заявив, що має намір обговорити порушення прав людини з президентом РФ. Також у порядку денному зустрічі агресія Росії проти України.