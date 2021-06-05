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Абрамова Юлія |

Інтерв’ю Протасевича у Німеччині назвали ганьбою для телеканалу

протасевич

Представник німецького уряду Штеффен Зайберт засудив так зване зізнання журналіста і блогера Романа Протасевича.

За словами представника Німеччини, затриманого журналіста так обробили психологічно, а можливо, і фізично, що він був змушений робити свої визнання.

– Це – ганьба для телеканалу, який це транслює, і для білоруського керівництва, яке демонструє зневагу до демократії і, власне, потрібно також сказати, зневагу до людей, – заявив Зайберт.

Думку лідера Німеччини поділяє і лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Вона також заявила, що свідчення Роман Протасевич дав під тиском і тортурами.

А батько журналіста вважає, що його сина могли накачати психотропними речовинами. 

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Інтерв’ю Протасевича

3 червня державний канал ОНТ розповсюдив інтерв’ю із затриманим Романом Протасевичем. Журналіст відповідає на питання і зізнається в організації несанкціонованих акцій протесту в 2020 році.

Протасевич нібито визнав, що був учасником підготовки замаху на Лукашенка і заявив, що поважає самопроголошеного президента Білорусі.

Джерело: Укрінформ

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