Країни G7 домовилися запровадити глобальний податок для великих корпорацій

Міністри фінансів країн Великої сімки домовилися запровадити мінімальний глобальний корпоративний податок для великих корпорацій.

Податок торкнеться великих підприємств, наприклад таких як Amazon та Google. На думку лідерів країн G7, це також зменшить стимули компаній для переведення прибутку в офшорні райони з низькими податками.

Таким способом грошові кошти можуть надійти у бюджет держав, які залишилися без підтримки через пандемію коронавірусу. Лідери країн затвердили глобальний податок у розмірі щонайменше 15%.

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У Facebook заявили, що очікують, що компанії доведеться платити більше податків у більшій кількості країн через угоду, яку досягнули після восьми років переговорів.

Санкції G7 проти Білорусі

Лідери країн Великої сімки не виключають запровадження санкцій проти Білорусі через затримання Романа Протасевича, який був на борту примусово посадженого літака Ryanair.

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США засудили Білорусь за те, що трапилося з літаком. На їхню думку, це поставило під загрозу безпеку пасажирів.

Джерело: The Economic Times