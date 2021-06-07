Резо Габріадзе – автор сценаріїв понад 35 фільмів, включаючи Не горюй!, Міміно, Кін-дза-дза!, Незвичайна виставка, Паспорт помер у Тбілісі у віці 84 років.

Габріадзе народився 29 червня 1936 у Кутаїсі. Після створення Театру маріонеток він, режисер, драматург, художник і скульптор, писав п’єси, створював ляльок і оживляв їх на сцені свого театру.

Резо Габріадзе також автор пам’ятника Чижика-Пижик, встановленого в 1994 році в Петербурзі. У 1995 році він створив в Петербурзі пам’ятник «Ніс майора Ковальова» – на честь героя повісті Ніс Миколи Гоголя. Намалював ілюстрації більш ніж до 50 книг.

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Джерело: 1TV

Фото: Кyivdaily