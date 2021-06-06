В Африці бойовики напали на село – загинуло понад 130 мирних жителів

У Буркіна-Фасо (Африка) бойовики влаштували криваву різанину в селі Солхан. У результаті нападу загинуло щонайменше 132 мирних жителі, ще 40 людей отримали поранення.

З цієї причини оголосили 72-годинний національний траур. Озброєні невідомі напали вночі на село. Бойовики також спалили будинки місцевих жителів та ринок.

Місцева влада назвала нападників терористами, хоча наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що генеральний секретар Антоніу Гутерреш обурений нападом, оскільки жертвами, зокрема, стало семеро дітей.

Сплеск терористичного насильства в Африці викликає занепокоєння у всього світу. Минулого тижня президент Нігеру заявив, що нападники тепер ходять зі зброєю. Раніше до нього не було доступу ні в одного угруповання.

#Solhan les images sont insoutenables. 160 personnes tuées dans une attaque terroriste enterrée dans une fausse commune. #Burkina #lwili pic.twitter.com/euBSQgBRbX — Bassératou KINDO (@KindoB) June 5, 2021

Викрадення дітей у Нігерії

Останнім часом також почастішали трагічні випадки у Нігерії. Невідомі увірвалися на мотоциклах та влаштували стрілянину. Одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Потім озброєні бойовики викрали учнів ісламської школи з метою викупу. За даними місцевої влади, немає точної кількості викрадених дітей, проте щонайменше викрали близько 150 учнів.