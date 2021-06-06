Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

В Африці бойовики напали на село – загинуло понад 130 мирних жителів

В Африці бойовики напали на село – загинуло понад 130 мирних жителів

У Буркіна-Фасо (Африка) бойовики влаштували криваву різанину в селі Солхан. У результаті нападу загинуло щонайменше 132 мирних жителі, ще 40 людей отримали поранення.

З цієї причини оголосили 72-годинний національний траур. Озброєні невідомі напали вночі на село. Бойовики також спалили будинки місцевих жителів та ринок.

Місцева влада назвала нападників терористами, хоча наразі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за те, що трапилося.

Читайте
У Нігерії перевернулося судно: близько 140 людей зникли безвісти

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що генеральний секретар Антоніу Гутерреш обурений нападом, оскільки жертвами, зокрема, стало семеро дітей.

Сплеск терористичного насильства в Африці викликає занепокоєння у всього світу. Минулого тижня президент Нігеру заявив, що нападники тепер ходять зі зброєю. Раніше до нього не було доступу ні в одного угруповання.

Викрадення дітей у Нігерії

Останнім часом також почастішали трагічні випадки у Нігерії. Невідомі увірвалися на мотоциклах та влаштували стрілянину. Одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Потім озброєні бойовики викрали учнів ісламської школи з метою викупу. За даними місцевої влади, немає точної кількості викрадених дітей, проте щонайменше викрали близько 150 учнів.

Джерело: CNN

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка