Проблеми із шасі: літак віце-президента США екстрено сів у Меріленді

Літак, на борту якого перебувала віце-президент США Камала Гарріс, здійснив екстрену посадку на базі ВПС у Меріленді.

Авіалайнер з технічних причин приземлився лише через півгодини після вильоту.

Сама Гарріс, яка поверталася до Вашингтону після робочих візитів до Гватемали та Мексики – не постраждала.

За словами прес-секретаря віце-президента США Сімони Сандерс, в польоті екіпаж помітив несправність шасі, через що могла виникнути аварійна обстановка.

– Хоча прямої небезпеки не було, льотчики вирішили перестрахуватися і посадили літак на аеродромі, де зберігалися запчастини, а також був присутній технічний персонал, здатний усунути несправність, – додала вона.

Приблизно через півтори години Харріс продовжила політ до Вашингтона, проте на борту вже іншого лайнера.

Екстрена посадка літака Ryanair в Берліні

Минулого тижня в Берліні здійснив екстрену посадку авіалайнер, що належить ірландському лоукостеру Ryanair.

Причиною приземлення стало повідомлення про мінування літака.

160 пасажирів, що знаходилися на борту, продовжили подорож на запасному лайнері.

Джерело : AP

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.