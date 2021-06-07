Проблеми із шасі: літак віце-президента США екстрено сів у Меріленді
Літак, на борту якого перебувала віце-президент США Камала Гарріс, здійснив екстрену посадку на базі ВПС у Меріленді.
Авіалайнер з технічних причин приземлився лише через півгодини після вильоту.
Сама Гарріс, яка поверталася до Вашингтону після робочих візитів до Гватемали та Мексики – не постраждала.
За словами прес-секретаря віце-президента США Сімони Сандерс, в польоті екіпаж помітив несправність шасі, через що могла виникнути аварійна обстановка.
– Хоча прямої небезпеки не було, льотчики вирішили перестрахуватися і посадили літак на аеродромі, де зберігалися запчастини, а також був присутній технічний персонал, здатний усунути несправність, – додала вона.
Приблизно через півтори години Харріс продовжила політ до Вашингтона, проте на борту вже іншого лайнера.
Екстрена посадка літака Ryanair в Берліні
Минулого тижня в Берліні здійснив екстрену посадку авіалайнер, що належить ірландському лоукостеру Ryanair.
Причиною приземлення стало повідомлення про мінування літака.
160 пасажирів, що знаходилися на борту, продовжили подорож на запасному лайнері.