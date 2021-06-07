У відносинах з Путіним Байден повторює помилки Обами – The Times

Байден повторює зовнішньополітичні помилки Обами – з таким заголовком 7 червня вийшла стаття у The Times. Автор публікації, прогнозуючи наслідки майбутньої зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна, називає помилкою бажання Білого дому пріоритетом зовнішньої політики зробити Китай.

Видання зазначає, що під час поїздки Байдена “будуть теплі слова для друзів і холодні – для російського лідера”, але насправді Путіну нема чого боятися, тому що Європа в застої.

– Президент Байден прийшов до влади, сподіваючись перезапустити Атлантичний альянс як частину глобальної коаліції для боротьби з екзистенціальною загрозою Китаю. Його бажання припаркувати проблему Росії і пріоритезувати Китай дасть зворотний ефект і підбадьорить Путіна, – йдеться в публікації.

Зокрема Байдена критикують за зняття cанкцій проти Північного потоку-2, тому що вони “дратували німців, які вважали американський тиск зарозумілим або, ще гірше, егоїстичним, оскільки американський експорт зрідженого природного газу виграв би від провалу цього проекту”.

На думку видання, такий розрахунок помилковий і зіграє на руку Путіну.

– Здається, команда Байдена повторює помилки адміністрації Обами. Відвернувшись від союзників, почала штучний і контрпродуктивний перезапуск з Росією і здійснила безрезультатний поворот до Азії, – зазначає автор публікації.

Зустріч Байден-Путін

16 червня відбудеться зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Лідери обговорять у Женеві низку питань, зокрема агресію РФ проти України.

Водночас у Білому домі заявили, що не розраховують на результативність зустрічі та вирішення всіх питаннь і викликів у відносинах між країнами.