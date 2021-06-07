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Валентина Летяк |

У відносинах з Путіним Байден повторює помилки Обами – The Times

джо байден

Байден повторює зовнішньополітичні помилки Обами – з таким заголовком 7 червня вийшла стаття у The Times. Автор публікації, прогнозуючи наслідки майбутньої зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна, називає помилкою бажання Білого дому пріоритетом зовнішньої політики зробити Китай.

Видання зазначає, що під час поїздки Байдена “будуть теплі слова для друзів і холодні – для російського лідера”, але насправді Путіну нема чого боятися, тому що Європа в застої.

– Президент Байден прийшов до влади, сподіваючись перезапустити Атлантичний альянс як частину глобальної коаліції для боротьби з екзистенціальною загрозою Китаю. Його бажання припаркувати проблему Росії і пріоритезувати Китай дасть зворотний ефект і підбадьорить Путіна, – йдеться в публікації.

Зокрема Байдена критикують за зняття cанкцій проти Північного потоку-2, тому що вони “дратували німців, які вважали американський тиск зарозумілим або, ще гірше, егоїстичним, оскільки американський експорт зрідженого природного газу виграв би від провалу цього проекту”.

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На думку видання, такий розрахунок помилковий і зіграє на руку Путіну.

– Здається, команда Байдена повторює помилки адміністрації Обами. Відвернувшись від союзників, почала штучний і контрпродуктивний перезапуск з Росією і здійснила безрезультатний поворот до Азії, – зазначає автор публікації.

Зустріч Байден-Путін

16 червня відбудеться зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Лідери обговорять у Женеві низку питань, зокрема агресію РФ проти України.

Водночас у Білому домі заявили, що не розраховують на результативність зустрічі та вирішення всіх питаннь і викликів у відносинах між країнами.

Джерело: The Times

Фото: Depositphotos

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