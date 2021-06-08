Чехія відкриє кордони для громадян ЄС: умови в’їзду

У зв’язку із покращенням ситуації, пов’язаної з пандемією Covid-19, Чеська Республіка знову відкриває свої кордони для громадян Сербії та країн-членів Євросоюзу з 21 червня.

Однак туристи мають дотримуватися певної умови. Мандрівники повинні надати довідку про Covid-вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус.

Такий режим в’їзду до Чехії вже діє для громадян Австрії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Словаччини та Словенії, які входять в ЄС, на двосторонній основі.

Читайте Уряд Індії оголосив безкоштовну вакцинацію для всіх дорослих у країні

Чеський уряд збільшив і ліміт на відвідування культурних заходів: до 1 тис. осіб у приміщенні та до 2 тис. осіб на відкритому повітрі.

Коронавірус у Чехії

Завдяки поліпшенню ситуації з коронавірусом у Чехії також вже відкрили магазини, ресторани, кінотеатри, театри та концертні зали.

У Чехії з населенням 10,7 млн ​​осіб із початку пандемії зареєстрували близько 1,66 млн випадків Covid-19 та понад 30 тис. летальних випадків.

Однак добовий приріст Covid-19 істотно знизився: за останній тиждень в Чехії фіксують менш ніж 500 нових випадків на день.

Джерело: Barron’s