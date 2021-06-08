У Колумбії не вщухають масові протести: загинули вже 58 осіб

Під час масових акцій протесту в Колумбії, які тривають вже шостий тиждень, загинули щонайменше 58 осіб.
По всій країні не вщухають сутички протестувальників із правоохоронцями, а на найбільших дорогах було встановлено блокпости.
Маніфестанти звинувачують поліцію в надмірній жорстокості та неправомірних затриманнях, зокрема, офіс уповноваженого з прав людини отримав щонайменше 400 подібних скарг.
Крім того, зафіксовано випадки, коли силовики ігнорували озброєних людей, які розстрілювали мирних демонстрантів із автоматичної зброї.
У зв’язку із ситуацією, що склалася в Колумбії, цього тижня країну відвідають представники Міжамериканської комісії з прав людини. Вони зустрінуться з урядом, з протестувальниками, а також із представниками місцевих правозахисних організацій.
Напередодні президент країни Іван Дуке оголосив про початок реформи поліції. Зокрема, правоохоронців зобов’яжуть носити натільні камери. Водночас головну вимогу протестувальників – щоб оцінку дій правоохоронців передали під юрисдикцію цивільних судів, а не поліцейських трибуналів – в законопроекті враховано не було.
Антиурядові протести почалися в Колумбії після публікації урядом плану щодо підвищення податків для населення. Пізніше Кабмін відмовився від своєї ідеї, однак мітинги не припинилися.
Активісти вимагають, щоб влада країни ухвалила пакет соціально-економічних заходів, а також перевела поліцію з Міністерства оборони до Міністерства внутрішніх справ.
Спалення Палацу правосуддя в колумбійському Тулуа
Наприкінці травня протестувальники спалили Палац правосуддя в місті Тулуа, розташованому на заході Колумбії.
Демонстранти підпалили будівлю і довгий час не дозволяли пожежним бригадам почати її гасіння.
Міністр юстиції країни Вілсон Руїс назвав подію терористичним актом.