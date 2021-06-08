У звіті про походження коронавірусу, підготовленому національною лабораторією уряду США, теорію витоку Covid-19 з китайської лабораторії в Ухані вважають правдоподібною.

Про це повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на джерела, які бачили документ. Згідно з висновком звіту, теорія витоку вірусу з лабораторії заслуговує подальшого розслідування.

Дослідження підготувала Ліверморська національна лабораторія ім. Лоуренса в Каліфорнії у 2020 році. Оцінку заснували на геномному аналізі вірусу Covid-19. Сам Лоуренс Лівермор відмовився коментувати звіт іноземним ЗМІ.

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Раніше президент США Джо Байден доручив розвідці провести дослідження щодо походження Covid-19. Спецслужби США розглядають дві можливі версії: витік вірусу з лабораторії або контакт людини з інфікованою твариною.

Розслідування походження коронавірусу

США звинуватили Китай у непрозорості інформації щодо походження коронавірусу. Сам Пекін всіляко заперечує ці звинувачення.

Незабаром в посольстві Китаю в США заявили про політизацію походження Covid-19. На думку китайських дипломатів, це перешкоджає розслідуванню його першопричини.

Старший науковий співробітник з питань глобальної охорони здоров’я Ради з міжнародних відносин у Вашингтоні Янчжун Хуанг заявив, що теорія витоку вірусу з лабораторії стала однією з основних, оскільки Китай не забезпечив відкритість під час розслідування.