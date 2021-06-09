Сім’я затриманої у Мінську дівчини білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софії Сапеги отримала перші листи від неї із СІЗО КДБ. Зокрема, вона просить не звинувачувати Романа в її затриманні.

Так, Софія описує життя в слідчому ізоляторі. За її словами, вона багато читає і тренується.

– Я тримаюся, дуже багато читаю. Вже дочитала Тривожне щастя Івана Шамякіна. 600 сторінок за три дні. Присідаю вранці та веду щоденник. Тепер на такі речі часу в мене достатньо, – пише дівчина.

Водночас Софія просить батьків не звинувачувати Протасевича в її затриманні.

– Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене як умів. Це можна назвати любов’ю, – пояснила вона.

Також дівчина наголосила, що єдиний страх, який її терзає – це страх відстати від життя.

– Боюся вийти ніким і абсолютно непотрібною суспільству. Про це дуже гірко думати. Здається, що в житті ще багато чого трапиться, а я це пропущу. Мені не хотілося б це писати, але поділитися ні з ким і я не втрималася. Пробачте, – пише дівчина.

Також Софія зазначила, що якби не арешт, то вона вже захистила б магістерську роботу, а після – пішла б з Романом в ресторан, пити шампанське, їсти пасту, зустрічати літо, цілуватися і любити.

У листах Сапега зазначає, що її регулярно відвідує лікар і коле глюкозу для апетиту.

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Затримання Протасевича і Сапеги

23 травня літак Ryanair, на борту якого перебували засновник Telegram-каналу Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, примусово посадили в Мінську.

Авіадиспетчери місцевого аеропорту повідомили про нібито замінування рейсу.

Внаслідок цього білоруські силовики затримали Протасевича та Сапегу, а незабаром стало відомо, що вони обидва перебувають у мінському СІЗО КДБ.