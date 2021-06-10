Маас домовляється про зустріч Нормандське четвірки: Україна та Франція – готові

Німеччина домовляється щодо проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандське четвірки.

Про це у вівторок, 9 червня, повідомив очільник МЗС ФРН Хайко Маас на спільній прес-конференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Берліні.

– Якщо така зустріч відбудеться – її необхідно ретельно підготувати. Переговори в такому форматі мають сенс лише у випадку, якщо будуть досягнуті певні результати. Останнім часом не було жодного прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі, але переговори в Нормандському форматі можуть надати цьому процесу новий імпульс, – наголосив Маас.

За його словами, очільника французького МЗС Ле Дріана вже повідомлено про німецьку ініціативу і він її повністю підтримує. Крім того, німецький та французький міністри мають намір найближчим часом обговорити це питання зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

У свою чергу Кулеба заявив, що на сьогоднішній зустрічі обговорив з Маасом можливий порядок денний майбутньої зустрічі.

Він додав, що Україна готова до предметної розмови, але хотіла б, щоб глава російської дипломатії приїхав домовлятися, а не намагатися нав’язати іншим учасникам свої умови.

Український міністр наголосив, що Москва всіляко намагається заморозити переговорний процес, а тому Захід має об’єднати зусилля, аби не допустити такого варіанту розвитку подій.

Кулеба зазначив, що Київ хотів би розуміти, на які кроки і в якій послідовності готовий піти Кремль, якщо Україна погодиться на певні поступки.

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Зеленський щодо нової зброї РФ проти України

У понеділок, 7 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія будує газопровід Північний потік-2, щоб потім використовувати його в якості зброї проти України.

Він висловив здивування через те, що його американський колега Джо Байден вирішив відмовитися від введення санкцій.

В той же час Зеленський висловив надію, що Білий дім все ще зможе зупинити будівництво газопроводу, або не допустити його введення в експлуатацію.