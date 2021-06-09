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Марія Степанюк |

У ЄС продовжили заборону на інвестиції в окупований Крим

Крим

Посли Європейського Союзу продовжили заборони на інвестування в тимчасово окупований РФ Кримський півострів. Відповідне рішення оприлюднять невдовзі.

Про це у соціальній мережі Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

— Посли ЄС дали зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на рік. Мають оприлюднити найближчими днями, – написав він.

За його інформацією, рішення ухвалили сьогодні, 9 червня.

ЄС запровадив санкції у 2014 році після окупації Криму “зеленими чоловічками” із РФ. Відтоді термін їхньої дії щорічно продовжуються. Санкції включають заборону на інвестиції в Криму, а також заборону на імпорт продукції з Криму до країн ЄС.

Санкції ЄС проти Росії

Раніше Рада ЄС продовжила контрсанкції проти громадян Російської Федерації.

Вони діятимуть до 18 травня 2022 року включно.

Детальніше про санкції проти Росії читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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