У ЄС продовжили заборону на інвестиції в окупований Крим

Посли Європейського Союзу продовжили заборони на інвестування в тимчасово окупований РФ Кримський півострів. Відповідне рішення оприлюднять невдовзі.

Про це у соціальній мережі Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

— Посли ЄС дали зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на рік. Мають оприлюднити найближчими днями, – написав він.

EU ambassadors have given green light to prolong the EU’s investment ban on #Crimea for another year. should be rubber-stamped in the coming days. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 9, 2021

За його інформацією, рішення ухвалили сьогодні, 9 червня.

ЄС запровадив санкції у 2014 році після окупації Криму “зеленими чоловічками” із РФ. Відтоді термін їхньої дії щорічно продовжуються. Санкції включають заборону на інвестиції в Криму, а також заборону на імпорт продукції з Криму до країн ЄС.

Санкції ЄС проти Росії

Раніше Рада ЄС продовжила контрсанкції проти громадян Російської Федерації.

Вони діятимуть до 18 травня 2022 року включно.

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