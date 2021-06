У ЄС продовжили заборону на інвестиції в окупований Крим

Посли Європейського Союзу продовжили заборони на інвестування в тимчасово окупований РФ Кримський півострів. Відповідне рішення оприлюднять невдовзі.

Про це у соціальній мережі Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

EU ambassadors have given green light to prolong the EU’s investment ban on #Crimea for another year. should be rubber-stamped in the coming days. #Ukraine #Russia

