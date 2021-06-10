Байден планує обговорити з Меркель наслідки Північного потоку-2 для України

Президент США Джо Байден планує під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорити будівництво газопроводу Північний потік-2 і його наслідки для Європи та України.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

– Я очікую, що питання Північного потоку-2 буде порушене під час розмов з німцями. Ми хочемо поговорити з ними про те, які наслідки матиме цей трубопровід для енергетичної безпеки в Європі, а також для України, – пояснив він.

Водночас Джейк Салліван не став розкривати певні деталі переговорного процесу з Німеччиною. Але, за його словами, в Берліні добре розуміють занепокоєння Сполучених Штатів.

Компенсація за Північний потік-2

Днями держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що США та Німеччина обговорять можливу компенсацію Україні у зв’язку із завершенням будівництва Північного потоку-2.

На думку Блінкена, оптимальним рішенням буде гарантування Україні того, що транзитні платежі, які вона може втратити, збережуться і після запуску газопроводу.

Джерело: Білий дім