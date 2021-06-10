Митно-прикордонна служба США виявила 180 034 мігранти на американо-мексиканському кордоні в травні. Переважно всі вони – дорослі, які пересувалися поодинці.

Така кількість є найбільшим щомісячним показником за час гуманітарної кризи із квітня 2000 року.

У квітні 2021 року кількість мігрантів становила 178 854, у березні – 172 000.

Натомість кількість дітей із Центральної Америки без супроводу дорослих у травні скоротилася до 10 765, тоді як у квітні їх було 13 940.

Утім виконувач обов’язків помічника секретаря міністерства охорони здоров’я США Джо Юн Чан заявляє, що кількість дітей-мігрантів за останні три місяці є безпрецедентною.

Додаток для збору даних про біженців із Мексики

У червні прикордонно-митна служба США почала використовувати додаток для збору й зберігання даних про біженців з Мексики до того, як вони перетнуть кордон.

Програма використовує технологію розпізнавання осіб, геолокації й хмарних обчислень.

Дані мексиканців, які шукають притулку, міжнародні та неурядові організації надсилають прикордонникам через програму. Останні перевіряють інформацію й вирішують, чи допускати громадянина Мексики до США.

Джерело: BBC