Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала створити міжнародний трибунал для розслідування військових злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це Тихановська заявила під час виступу у Сенаті в Празі.

– Ми не можемо дозволити диктаторам писати історію, – сказала опозиціонер.

Вона також назвала репресії проти опозиції та свободи слово терором і наголосила, що такого терору країна не бачила із часів Сталінізму.

Визнання Тихановської президентом

8 червня спікер Сенату Мілош Вистрчіл розповів, що Чехія визнає Світлану Тихановську обраним президентом Білорусі.

Також Мілош Вистрчіл наголосив на важливості посилення санкцій проти Лукашенко та його режиму.

Політик зазначив, що Лукашенко має бути покараним за свої дії.