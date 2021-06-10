Працював в інтересах РФ: у Польщі заарештували екс-діяча проросійської партії

Агенція внутрішньої безпеки затримала колишнього діяча проросійської партії Зміна Януша Н. за підозрою у шпигунстві на користь російської розвідки.

Суд на вимогу прокуратури постановив затримати чоловіка на три місяці. Януша Н. затримали у Білостоці працівники Ольштинського відділку 31 травня.

Звинувачення за участь у шпигунстві на користь секретних служб РФ проти інтересів Республіки Польща йому висунуто прокурором із Варавського мазовецького відділку.

Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин повідомив, що Януш Н. не визнає своєї провини і запевняє, що невинний. Однак, Окружний суд Варшави ухвалив рішення відправити його під арешт.

Участь у діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща карається позбавленням волі від одного до десяти років.

Під час операції з затримання Агентство внутрішньої безпеки здійснили обшуки місць проживання Януша Н. та місць пов’язаних з ним осіб.

— Під час операції вилучили гроші на суму понад 300 тис. злотих та велику кількість носіїв даних, – повідомила прокуратура.

Жарин зазначив, що частина коштів, знайдених під час обшуків, була в євро.

Слідчі встановили, що Януш Н. був прихильником РФ і активно діяв на користь цієї країни.

За даними слідчих, він він на прохання російської розвідки намагався встановити контакти з польськими політиками, а також чиновниками з інших країн, що працюють у Європарламенті.

— Його діяльність була частиною російських пропагандистських і дезинформаційних проектів, зроблених з метою послабити позиції Польщі в ЄС і на міжнародній арені.

Жарин зазначив, що Януш Н. працював на конкретних людей, що діяли в інтересах російської розвідки.

В Осло затримали норвежця за підозрою у шпигунстві

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Джерело: Polsat News