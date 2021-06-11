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Дмитро Кудрявцев |

США передадуть 92 країнам 500 млн доз вакцини від коронавірусу

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

Сполучені Штати Америки готові придбати 500 млн доз вакцини від коронавірусу, виробництва компанії Pfizer.

Таку партію буде закуплено для подальшої передачі урядам 92 країн та сприяння боротьбі з Covid-19.

– США передадуть препарати для щеплення країнам із низьким та середнім рівнем доходу, -заявив американський президент Джо Байден.

За його словами, допомога США допоможе врятувати мільйони життів по всьому світі та посприяє зростанню американської економіки.

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Турне Байдена по Європі

Напередодні президент США Джо Байден вирушив до Європи, де проведе серію переговорів з лідерами різних країн.

Зокрема, він візьме участь в саміті НАТО і зустрічі глав країн G7.

Крім того, заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

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