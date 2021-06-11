США передадуть 92 країнам 500 млн доз вакцини від коронавірусу

Сполучені Штати Америки готові придбати 500 млн доз вакцини від коронавірусу, виробництва компанії Pfizer.

Таку партію буде закуплено для подальшої передачі урядам 92 країн та сприяння боротьбі з Covid-19.

– США передадуть препарати для щеплення країнам із низьким та середнім рівнем доходу, -заявив американський президент Джо Байден.

За його словами, допомога США допоможе врятувати мільйони життів по всьому світі та посприяє зростанню американської економіки.

Турне Байдена по Європі

Напередодні президент США Джо Байден вирушив до Європи, де проведе серію переговорів з лідерами різних країн.

Зокрема, він візьме участь в саміті НАТО і зустрічі глав країн G7.

Крім того, заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.