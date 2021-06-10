У Франції замінили мера, який керував містом із тюремної камери

У Франції у містечку Дравей замінили мера Жоржа Трона, який керував містом із в’язниці. Посадовця було засуджено за зґвалтування.

Трона замінили на тлі протестів та крики з боку суспільства та жіночих правозахисних організацій. На цій посаді Трона замінив його заступник Річард Пріва.

Жорж Трон подав у відставку наприкінці травня після понад 25 років перебування на посаді. Чотири місяці зі свого перебування на посту міського голови він провів у тюремній камері.

Трон наголосив, що не вважає себе винним, адже ще залишаються можливості щодо апеляції. Саме тому він мав право керувати містом із в’язниці. Зокрема, на засіданнях міської ради зачитували заяви від імені Трона, який фізично перебував за ґратами.

Його рішення продовжувати керувати містечком із 30 тис. населення у південному передмісті Парижа, обурило опозицію та правозахисні групи жінок.

У чому звинуватили Трона?

Кілька жінок засвідчили, що чиновник домагався їх під приводом масажу ніг, що включали у підсумку промацування та проникнення. Інколи він вступав у секс у трьох зі своїм заступником Бріджит Груель.

Трон назвав звинувачення брехнею, заявивши, що масаж ніг не є чимось сексуальним і що він став жертвою політичного “змови”.

Феміністки розглядали його ув’язнення як перемогу французького руху Me Too.

Наразі Трон залишається міським радником та членом обласних зборів, але останній мандат закінчується наприкінці місяця.

Джерело: Local