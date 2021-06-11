У Німеччині міністра позбавили наукового ступеня за плагіат, вона пішла у відставку

Колишнього міністра у справах сім’ї Німеччини Франциску Гіффен позбавили наукового ступеня. В її дисертації комісія виявила плагіат.
Остаточне рішення про позбавлення 10 червня ухвалив університет Берліна.
Перші докази плагіату в науковій роботі і стали причиною відставки Франциски Гіффен з посади міністра.
Перевірка дисертації Франциски Гіффен тривала майже весь 2019 рік. Протягом всього часу вона відкрито заявляла, що її робота написана власноруч і без жодних порушень.
Після оголошення рішення університету Гіффен заявила, що виявлені помилки не були “ані навмисними, ані запланованими”.
Відставка політиків після доведених звинувачень в плагіаті, що стосується наукового ступеня є досить поширеною практикою в Німеччині.
Водночас Франциск Гіффен представлятиме Соціал-демократична партія на виборах мера Берліна, які пройдуть вже у вересні.
69 eindeutige Verstöße: Das steht im #Giffey-Gutachten der Freien Universität Berlin. https://t.co/m2EOdHYoWj
— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) June 10, 2021