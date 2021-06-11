Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау оцінив можливі наслідки і значимість переговорів президентів РФ та США Джо Байдена і Володимира Путіна, які відбудуться 16 червня у Женеві.

Він порівняв її із зустріччю Михайла Горбачова та Рональда Рейгана, яка також відбулася у Женеві, але 36 років тому.

– Путін – не Горбачов, тим більше Байден – не Рейган. Сьогоднішня Росія — це СРСР, який не приходить в занепад, і Америка більше не є державою, яка тоді керувала світом як наддержава. Тому кардинальних змін після майбутнього саміту я не чекаю, – сказав польський дипломат.

На його думку, США не пом’якшать санкції проти Росії, а Путін не змінить своєї агресивної поведінки.

До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен також сумнівається, що зустріч американського президента Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна поліпшить відносини між країнами.

На його думку, результату не буде відразу після переговорів, але нині важливо зберегти стратегічну стабільність, контроль над озброєннями, а також вирішити інших питань в інтересах обох держав.

Джерело: Rzeczpospolita