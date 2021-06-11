Росія готується передати Ірану новітню супутникову систему Канопус-V, яка дасть змогу відстежувати потенційні військові цілі на Близькому Сході та навіть за його межами.

Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на власні офіційні джерела.

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Канопус-V – супутник російського виробництва, який вдосконалили камерою із високою роздільною здатністю.

Таке оснащення сильно підвищить рівень шпигунських можливостей Ірану. Вони зможуть відстежувати такі об’єкти, як нафтопереробні заводи у Персидському заливі, ізраїльські військові бази та іракські казарми, у яких розміщені військові США.

Офіційно, супутник передається Ірану для цивільних цілей, але у підписанні контракту брали активну участь військові посадовці та лідери елітного Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Найбільші дезінформатори в світі

Facebook назвав топ країн, які є найбільшими ініціаторами операцій з дезінформації у світі.

Іран посів друге місце, повідомляється, що за рік він створив 23 мережі для розповсюдження неправдивої інформації, випередила його лише Росія.