У Білорусі обурились забороною їхнього телеканалу і заговорили про свободу слова

У Білорусі вважають, що заборона ретрансляції їхнього міжнародного держтелеканалу Беларусь 24 на території України є нібито черговим недружнім жестом щодо білоруських ЗМІ.

Зокрема, про обурення заявило Міністерство інформації Білорусі.

У відомстві зазначили, що рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України нібито демонструє спотворене розуміння свободи слова українським керівництвом та є продовженням кампанії з очищення інформаційного поля від неугодних ЗМІ.

На думку білоруського міністерства, канал Беларусь 24 нібито надавав українським глядачам об’єктивну інформацію про події в країні та навколо неї.

10 червня Нацрада ухвалила рішення щодо заборони ретрансляції білоруського каналу Беларусь 24.

Причиною для цьго стало поширення контенту, забороненого в Україні. Зокрема, на білоруському каналі часто виходять програми за участю осіб, які загрожують національній безпеці українській державі.

Джерело: Міністерство інформації Білорусі