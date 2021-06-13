Батьки Протасевича просять Меркель допомогти з визволенням сина

Батьки затриманого журналіста та засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича звернулися до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням допомогти з визволенням сина.

Своє прохання вони висловили в інтерв’ю одній з німецьких газет. Мати Протасевича попросила зупинити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– Ми дуже просимо вас допомогти нам вивести всіх невинних людей з тюрем. Їм терміново потрібна допомога, тому що вони щодня піддаються садизму та насильству. Будь ласка, зупиніть Лукашенко. Кожен день, ні, кожна година коштує життя невинним, зокрема дітям, – сказала мати затриманого журналіста.

За словами батьків, їхні листи до сина не доходять, а адвокат Романа нібито не може вільно поговорити з ними телефоном. Батьки затриманого журналіста 10 місяців тому виїхали з Білорусі до Польщі після погроз через роботу їхнього сина.

Затримання Протасевича

23 травня в Мінську примусово посадили літак, на борту якого був засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

Літак прямував з Афін до Вільнюса, проте над Білоруссю надійшов сигнал про його фальшиве замінування. Незабаром білоруські силовики затримали Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

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