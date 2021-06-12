Футбольна збірна Польщі готується зіграти в Санкт-Петербурзі два матчі групової стадії Євро-2020 – 14 червня зі збірною Словаччини, а 23-го з командою Швеції.

Вболівальникам, які збираються підтримати свою команду у Росії влада Польщі не рекомендувала відвідувати окупований Крим під час поїздок на матчі. Про це йдеться в путівнику для уболівальників на Євро-2020, підготовленому в МЗС Польщі.

Пам’ятай, що Польща не визнала анексію Росією Кримського півострова і не має можливості надати польським громадянам консульську допомогу. У зв’язку з цим категорично не рекомендуємо подорожувати до Криму, – наголошується в путівнику.

У МЗС Польщі застерігають, що в Росії існує загроза здійснення терактів, яка посилюється в умовах футбольного чемпіонату. Тому пропонується бути особливо обережними на стадіонах, у фан-зонах, а також в громадському транспорті.

Крім того, польські дипломати застерігають громадян від поїздок до Північного Кавказу.

Про 11 стадіонів, що прийматимуть Євро-2020, можна дізнатися із матеріалів сайту Факти ICTV.

Джерело: МЗС Польщі