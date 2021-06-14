12 років по тому: Беннетт змінив Нетаньягу на посаді прем’єр-міністра Ізраїлю

Біньямін Нетаньягу залишив посаду прем’єр-міністра Ізраїлю через 12 років роботи на чолі уряду.

За призначення нового Кабінету міністрів у неділю, 13 червня, проголосував Кнесет.

Прем’єр-міністром в новому уряді став голова партії Яміна Нафталі Беннетт, проте через два роки його замінить нинішній очільник МЗС Яїр Лапід.

Раніше Беннетт був міністром оборони, його ультраправа партія сформувала коаліцію з лівою партією Єш Атід та арабської партією Раамією, в альянс також увійшли і інші партії.

Для формування уряду Нетаньягу не вистачило лише одного голосу – за вотум довіри новій коаліції проголосували 60 депутатів, проти 59 за екс-прем’єра.

В свою чергу Нетаньяху назвав Яміну, – фейковими правими, звинувативши в угоді з лівими та арабами. Він також наголосив, що віднині є лідером опозиції і пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб змістити уряд Беннетта і Лапіда.

Обстріли Ізраїлю з Лівану

У травні терористи Хезболли випустили по території Ізраїлю декілька ракет з РСЗВ Град.

Обстріл міста Місгав Ам стався з території Лівану.

У відповідь ЦАХАЛ відкриває вогонь з артилерійських установок.