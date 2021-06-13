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Абрамова Юлія |

Байден порушив королівський протокол на саміті Великої сімки

джо байден

Президент США Джо Байден порушив королівський протокол на саміті Великої сімки, за правилами якого останніми на захід повинні з’явитися члени королівський сім’ї.

Байден з дружиною Джилл прибув на 5 хвилин пізніше королеви Великобританії Єлизавети II з герцогом і герцогинею Кембриджськими, Чарльзом і Каміллою.

Зазвичай всі гості повинні бути на місці до прибуття королеви на офіційному заході. Незважаючи на запізнення політика, англійська королева не показала свого невдоволення і привітно спілкувалася з гостями.

Джо Байден вперше зустрівся з королевою і лідерами G7 у суботу ввечері.

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Джерело: Daily Mail

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