Президент США Джо Байден порушив королівський протокол на саміті Великої сімки, за правилами якого останніми на захід повинні з’явитися члени королівський сім’ї.

Байден з дружиною Джилл прибув на 5 хвилин пізніше королеви Великобританії Єлизавети II з герцогом і герцогинею Кембриджськими, Чарльзом і Каміллою.

Зазвичай всі гості повинні бути на місці до прибуття королеви на офіційному заході. Незважаючи на запізнення політика, англійська королева не показала свого невдоволення і привітно спілкувалася з гостями.

Джо Байден вперше зустрівся з королевою і лідерами G7 у суботу ввечері.

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Вчора, 12 червня, президент Франції Еммануель Макрон та президент США Джо Байден провели офіційну зустріч у рамках саміту Великої сімки.