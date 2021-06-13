Загрожує багатомільйонний штраф: Німеччина вимагає від Telegram ділитися даними

Міністерство юстиції Німеччини вимагає від адміністрації месенджеру Telegram видаляти протиправний контент і надавати правоохоронним органам інформацію, про користувачів, які порушують закон.

Відповідне повідомлення було направлено до центрального офісу в Дубаї.

Зокрема, Telegram не вказав владі контактну особу, до якого можна було б звернутися, а також не визначив процедуру подачі владою країни скарг на незаконний контент і запитів на отримання необхідної інформації.

Крім того, розпочато процедуру щодо стягнення з компанії штрафу в розмірі 55 млн євро за попередні порушення.

Повідомляється, що через непрозорість адміністрації Telegram і практично повністю відсутньою модерацією месенджер став популярним серед наркоторговців, терористів та інших злодіїв.

Додаток використовують 570 млн осіб по всьому світу, а пандемія коронавірусу лише збільшила його популярність.

Податок на Google в Україні

Минулого місяця до Верховної Ради було внесено законопроект щодо оподаткування IT-гігантів.

Зокрема, під дію документа потраплять такі компанії як Facebook, Apple, Microsoft або Netflix.

Якщо депутати підтримають законопроект у другому читанні, український бюджет щороку отримуватиме близько 3 млрд грн.