Загрожує багатомільйонний штраф: Німеччина вимагає від Telegram ділитися даними

Міністерство юстиції Німеччини вимагає від адміністрації месенджеру Telegram видаляти протиправний контент і надавати правоохоронним органам інформацію, про користувачів, які порушують закон.
Відповідне повідомлення було направлено до центрального офісу в Дубаї.
Зокрема, Telegram не вказав владі контактну особу, до якого можна було б звернутися, а також не визначив процедуру подачі владою країни скарг на незаконний контент і запитів на отримання необхідної інформації.
Крім того, розпочато процедуру щодо стягнення з компанії штрафу в розмірі 55 млн євро за попередні порушення.
Повідомляється, що через непрозорість адміністрації Telegram і практично повністю відсутньою модерацією месенджер став популярним серед наркоторговців, терористів та інших злодіїв.
Додаток використовують 570 млн осіб по всьому світу, а пандемія коронавірусу лише збільшила його популярність.
Податок на Google в Україні
Минулого місяця до Верховної Ради було внесено законопроект щодо оподаткування IT-гігантів.
Зокрема, під дію документа потраплять такі компанії як Facebook, Apple, Microsoft або Netflix.
Якщо депутати підтримають законопроект у другому читанні, український бюджет щороку отримуватиме близько 3 млрд грн.