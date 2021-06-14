Джо Байден назвав США найкращим другом Ізраїлю

Нового прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета офіційно привітав президент США Джо Байден.

У своєму зверненні він запевнив, що США – це найкращий друг Ізраїлю.

– Моя адміністрація відкрита до співпраці з новим ізраїльським урядом для просування безпеки, стабільності та миру для ізраїльтян, палестинців і всього населення регіону, – йдеться в повідомленні.

Новообраний прем’єр-міністр Ізраїлю подякував Джо Байдену за вітання та додав, що розраховує на подальше зміцнення зв’язків між двома країнами.

Уряд Ізраїлю очолив Беннет

13 червня парламент Ізраїлю обрав новий склад уряду, який очолив міністр оборони країни Нафталі Беннет.

Таким чином, він зайняв місце Біньяміна Нетаньяху, який був прем’є-міністром Ізраїлю протягом останніх 12 років.

Новий уряд отримав вотум довіри парламенту: за проголосували 60 депутатів, проти – 59.

Поки Нафталі Беннет керуватиме урядом, Біньямін Нетаньяху очолить парламентську опозицію.