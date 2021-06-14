Макрон розлютив Джонсона коментарем щодо Північної Ірландії на саміті G7 – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої британії Борис Джонсон посварився з президентом Франції Еммануелем Макроном через обмовку останнього щодо Північної Ірландії.

Річ у тім, що відповідно до угоди про Brexit, передбачається митний контроль товарів, що прямують із Великої Британії до Північної Ірландії.

Таким чином Євросоюз намагається уникнути появи жорсткого кордону між регіоном та Республікою Ірландія, що входить до ЄС.

Зокрема, Джонсон запропонував Макрону уявити ситуацію, за якої сосиски з Тулузи неможливо було б поставити в Париж.

У відповідь президент Франції заявив, що приклад некоректний, оскільки Тулуза і Париж є містами однієї країни, натякнувши, що Північна Ірландія не входить до складу Великої Британії.

Крім того, Макрон висловив невдоволення тим фактом, що британський прем’єр постійно зводив розмову до Brexit, хоча в порядку денному значилися й інші теми.

– Не говори мені, що ти не знав, на що йдеш, коли підписувався під виходом Британії з ЄС, – нібито заявив президент Франції.

Після переговорів Джонсон був розлючений, а в розмові зі своїми помічниками висловив здивування через зауваження французького лідера.

Крім того, він наголосив, що очільникам деяких держав слід вбити собі в голову той факт, що Велика Британія – це неподільне королівство.

Вирішальний для всього світу саміт G7

Як заявив минулого тижня Борис Джонсон, саміт глав держав G7 стане вирішальним у подоланні світової кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

За його словами, епідемія Covid-19 похитнула міжнародний порядок та солідарність.

Він зазначив, що лідери G7 розроблять новий глобальний договір, який дасть змогу уникнути подібних ситуацій в майбутньому.