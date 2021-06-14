В індійському штаті Мізорам у віці 76 років помер Зіона Чана, якого вважали головою найбільшої у світі родини.

У Чана було 38 дружин, 89 дітей та 36 онуків. Чоловік також був очільником релігійної секти, яка практикувала багатожонство.

Головний міністр штату Мізорам, в якому проживала родина, підтвердив смерть голови родини, висловивши співчуття у Twiiter.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world’s largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr — Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021

За інформацією ЗМІ, Чана хворів на діабет та мав гіпертонічну хворобу.

Чи справді Чана був головою найбільшої у світі родини сказати важко, адже на це звання претендують ще кілька осіб. Також складно оцінити точний розмір його родини. Адже в одному звіті стверджується, що у чоловіка 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки та один правнук. Сумарно це складає 181 людину.

Його багаточисленна родина є своєрідною місцевою сенсацією, що приваблює туристів, а сам він не раз потрапляв до заголовків світових видань.

Його родина живе у величезному чотириповерховому будинку під назвою Chuuar Than Run, де є 100 кімнат. Його дружини живуть у гуртожитку, де була приватна спальня Чани.

Зіона Чана народився у 1945 році. Зі своєю першою дружиною він познайомився, коли йому було 17 років. Жінка на три роки старша за Чану.

Сім’я належить до християнської секти – Чана Пол – яка налічує близько 2 тис. послідовників. Усі вони живуть біля будинку Чани в селищі Бактаунг Тлангнуам, приблизно за 55 км від столиці штату.

Народила відразу 10 дітей

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