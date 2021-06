В індійському штаті Мізорам у віці 76 років помер Зіона Чана, якого вважали головою найбільшої у світі родини.

У Чана було 38 дружин, 89 дітей та 36 онуків. Чоловік також був очільником релігійної секти, яка практикувала багатожонство.

Головний міністр штату Мізорам, в якому проживала родина, підтвердив смерть голови родини, висловивши співчуття у Twiiter.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world’s largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr

— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021