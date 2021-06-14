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Марія Степанюк |

Мав 38 дружин і 89 дітей: в Індії помер голова найбільшої родини у світі

Зиона Чана

В індійському штаті Мізорам у віці 76 років помер Зіона Чана, якого вважали головою найбільшої у світі родини.

У Чана було 38 дружин, 89 дітей та 36 онуків. Чоловік також був очільником релігійної секти, яка практикувала багатожонство.

Головний міністр штату Мізорам, в якому проживала родина, підтвердив смерть голови родини, висловивши співчуття у Twiiter.

За інформацією ЗМІ, Чана хворів на діабет та мав гіпертонічну хворобу.

Чи справді Чана був головою найбільшої у світі родини сказати важко, адже на це звання претендують ще кілька осіб. Також складно оцінити точний розмір його родини. Адже в одному звіті стверджується, що у чоловіка 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки та один правнук. Сумарно це складає 181 людину.

Його багаточисленна родина є своєрідною місцевою сенсацією, що приваблює туристів, а сам він не раз потрапляв до заголовків світових видань.

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Його родина живе у величезному чотириповерховому будинку під назвою Chuuar Than Run, де є 100 кімнат. Його дружини живуть у гуртожитку, де була приватна спальня Чани.

Зіона Чана народився у 1945 році. Зі своєю першою дружиною він познайомився, коли йому було 17 років. Жінка на три роки старша за Чану.

Сім’я належить до християнської секти – Чана Пол – яка налічує близько 2 тис. послідовників. Усі вони живуть біля будинку Чани в селищі Бактаунг Тлангнуам, приблизно за 55 км від столиці штату.

Народила відразу 10 дітей

У провінції Гаутенг на півночі Південно-Африканської Республіки жінка народила одразу 10 дітей, встановивши новий світовий рекорд Гіннеса.

37-річна Госіаме Тамара Сітхоле стала щасливою мамою сімох хлопчиків і трьох дівчаток.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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