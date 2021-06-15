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Марія Степанюк |

Ми відповімо, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність – Байден

Джо Байден - 46 президент США

Країни-члени НАТО мають намір і надалі підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це заявив президент США Джо Байден у понеділок, 14 червня, під час прес-конференції у Брюсселі після закінчення саміту НАТО.

— Як союзники ми також підтверджуємо тривалу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, – сказав він.

Також Джо Байден звинуватив Китай і Росію у спробі “забити клинок між трансатлантичними союзниками”.

— Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми відповімо, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність, і ми будемо захищати трансатлантичний союз, – наголосив Байден перед зустріччю з Путіним.

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Головні тези саміту Альянсу

14 червня у Брюсселі відбувся саміт Північноатлантичного альянсу. Його учасники обговорили низку важливих міжнародних питань.

Була на порядку денному і Україна, зокрема перспектива її членства в НАТО, а також війна на Донбасі.

Детальніше про саміт НАТО читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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